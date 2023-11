In perioada 6-14 noiembrie 2023, Romania a participat la editia cu numarul 27 a Olimpiadei Internationale de Astronomie, desfasurata in Beijing, China.Echipa Romaniei a obtinut rezultate deosebite, aducand acasa 5 medalii.Echipa Romaniei a fost formata din cinci elevi, trei juniori si doi seniori, respectiv un elev invitat special, medaliat cu aur la editia anterioara, conform regulamentului olimpiadei.Printre medaliati s-a aflat si Pasca Nectarie, elev in clasa a X-a la Colegiul National ... citeste toata stirea