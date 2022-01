Un elev din Cluj-Napoca s-a scufundat sub gheata Lacului Stiucii de la Sacalaia - VIDEO

Vlad Pop (17 ani), elev la Colegiul Augustin Maior din Cluj-Napoca, s-a scufundat zilele trecute in Lacul Stiucii, de la Sacalaia, denumit "Delta Clujului".Miercuri seara, 26 ianuarie tanarul scafandru a facut o scufundare pe care numai profesionistii o incearca.Gheata lacului Stiucii are 20 de centimetri grosime. Scufundarea a fost dificilaGheata lacului are 20 de centimetri. "S-ar putea sa fie singura scufundare de acest gen din Transilvania sau chiar din tara!", a spus Vlad.La momentul ... citeste toata stirea