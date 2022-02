Un excavator sapa linistit pe malul lacului Tarnita. Seful "fotomodel" de la Apele Romane: S-au realizat lucrari de curatare a vegetatiei - FOTO

Un excavator a fost surprins pe malul lacului Tarnita in timp ce sapa o fundatie, dar cei de la Apele Romane spun ca se fac numai lucrari de igienizare."La coada lacului Tarnita se fac lucrari de excavatie in lac. Daca cineva are detalii, ne ajuta. Asteptam raspuns de la Apele Romane si de la Hidroelectrica.Este posibil sa fie ceva ce le apartine sau cel putin autorizat.UPDATE:Persoane prezente in zona sustin faptul ca este o lucrare de amploare.Ar parea sa fie o actiune de excavatie si se ... citeste toata stirea