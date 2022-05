Un exemplu despre cum se fura padurile din Apuseni, sambata pe drumurile din Cluj: un camion a fost incarcat cu lemn ilegal mai mult decat ce era trecut in acte, doar in acest caz prejudiciul a fost de peste o mie de euro, remorca a fost confiscata.S-a intamplat sambata dupa-masa in jurul orei 15.30, cand politistii din cadrul Politiei orasului Huedin si cei ai Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au oprit in trafic pentru control, pe DN1 E60, in Huedin, un ansamblu de vehicule, format din cap ... citeste toata stirea