Un expert contrazice declaratiile oficialilor Guvernului privind asa-zisul ciclon Ashley: "La o cautare pe google veti afla ca Ashley e o gaselnita pur romaneasca, nu veti gasi stiri cu Aslei decat din Romania

Un expert din Iasi spune ca meteorologia romaneasca prezinta un risc major de decredibilizare dupa ce Romania a fost lovita zilele acestea de isteria unui asa-zis ciclon Ashley, care nu exista in realitate. Practic, e doar "o gaselnita pur romaneasca".Ciclonul Ashley nu exista in realitate, este "o gaselnita pur romaneasca" rostogolita in mediul public, iar meteorologia risca sa se decredibilizeze ca stiinta in ochii oamenilor in conditiile in care "un episod mai consistent de ploi ... citește toată știrea