Un expert roman explica schimbarea tacticii NATO in privinta Rusiei. "Washington nu mai ia in serios discursul nuclear al Moscovei"

Marius Ghincea, expert in securitate la Universitatea Johns Hopkins si la Institutul Universitar European din Florenta, desfiinteaza discursul nuclear al Rusiei si spune ca NATO a realizat acum slabiciunile acesteia si o va "manca" incet. El crede ca Romania se afla intr-o postura mult mai buna decat a fost vreodata in ultimele decenii. Armata rusa a pierdut teren in Ucraina, iar situatia a evoluat departe de asteptarile lui Putin. Acest lucru i-a determinat pe presedintele Federatiei Ruse si ... citeste toata stirea