Un factor postal din Cluj a fost condamnat la inchisoare pentru delapidare, fals si uz de fals dupa ce si-a insusit doua pensii si a semnat in locul beneficiarilor, care nu au vazut banii.Barbatul a fost trimis in judecata in noiembrie la Judecatoria Cluj-Napoca pentru delapidare in forma continuata, fals material in inscrisuri in forma contonuata, fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, uz de fals in forma continuata si participatie improprie la fals intelectual in forma ... citeste toata stirea