Un fermier din zona a fost printre primii la locul unde s-a prabusit drona militara

Omul a fugit sa vada ce se intampla, speriat ca a luat foc lanul de soia din cauza caldurii.Fermier: Un coleg de ferma m-a sunat ca se vede ceva foc acolo sus pe camp si in momentul doi am luat, va dati seama cu caldurile astea care au fost, am luat masina, am plecat pe camp si cand am ajuns acolo la 150-200 de metri de incidentul respectiv se vedea ca ardea si era politia militara acolo si nu mi-a dat voie sa ajung.Reporter: Zboara des dronele pe acolo? Le vedeti des?Fermier: Aici toata ... citeste toata stirea