Un festival de folclor ajuns la a 26-a editie are loc in Mociu.E vorba de festivalul "Jocu' de pe Campie", din Mociu, vin formatii de jocuri traditionale si ansambluri folclorice din judetele Cluj si Mures, alaturi de renumiti interpreti de folclor. Festivalul are loc in 3 septembrie, duminica, in comuna clujeana Mociu. "Formatiile artistice invitate le vor oferi spectatorilor bogate si variate jocuri populare reprezentative, ce vor ilustra unica si inegalabila traditie din Campia ... citeste toata stirea