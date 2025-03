Un film de Oscar va fi proiectat la sala polivalenta din Cluj, cu orchestra si cor, la TIFF

Un film de Oscar va fi proiectat la sala polivalenta din Cluj, cu orchestra si cor, in cadrul festivalului de film Transilvania din acest an.E vorba de filmul "Amadeus", lansat in 1984 si castigator al numeroase premii Oscar. La editia din acest an a festivalului de film Transilvania filmul va fi proiectat in sala polivalenta din Cluj-Napoca, alaturi de orchestra Operei Nationale din Cluj-Napoca si participarea corului national de camera Madrigal.Proiectia, care marcheaza si 40 de ani de la ... citește toată știrea