Un film documentar va avea proiectie speciala la Cluj duminica

Un film documentar va avea putea fi vazut intr-o proiectie speciala la Cluj , in prezenta regizoarei Diana Gavra, a editorului Eugen Kelemen si a lui Amar Raducanu - protagonistul filmului.E vorba de filmul documentar "Amar", proiectat la cinematograful Arta, intalnirea echipei cu spectatorii are loc duminica 14 aprilie la ora 18 la Cinema Arta. "Amar prezinta o serie de hoti de buzunare care au ridicat aceasta activitate la rang de arta", prezinta echipa."Patrundem in viata lor personala ... citește toată știrea