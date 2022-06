Un film romanesc are premiera la Cluj, azi la TIFF, intra in cinematografe din 1 iulie.E vorba de cel mai recent film semnat de Gabriel Achim, "Uneor ninge cu zapada, alteori cu intuneric", cu doua proiectii programate la Festivalul International de Film Transilvania - azi la ora 15.45 la Cercul Militar si in 25 iunie la ora 12.30 la Cinema Victoria. Filmul relateaza intamplarile prin care trece Teo, un regizor care repeta cu actorii pentru un nou proiect. Subiectul, autobiografic, este ... citeste toata stirea