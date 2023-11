Un film romanesc are proiectie de gala la Cluj, sambata seara, in prezenta regizorului si a protagonistilor.E vorba de pelicula "Warboy", al cincilea lungmetraj al regizorului Marian Crisan, care va fi proiectat sambata seara la ora 19.30 la cinematograful Victoria, in prezenta regizorului si a actorilor Daniel Balis si Reginald Ammons. Cei trei programeaza o discutie cu cinefilii, dupa film. "Warboy este despre un adolescent prin ochii caruia vedem finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial, ... citeste toata stirea