Un film romanesc are proiectie speciala duminica la Cluj, in prezenta regizorului si a protagonistului.E vorba de filmul Marocco, ce are proiectie speciala duminica 9 octombrie la ora 19.30 in prezenta regizorului Emanuel Parvu si a actorului din rolul principal, Serban Pavlu. Cei doi vor sta de vorba cu publicul prezent, dupa proiectia, intr-o sesiune de interbari si raspunsuri.Filmul Marroco, in regia lui Emanuel Parvu, cu Serban Pavlu, Crina Semciuc, Emilia Popescu si tinerii Tudor Cucu ... citeste toata stirea