Un film romanesc care a castigat marele premiu la festivalul de profil de la San Sebastian are avanpremiera la Cluj, maine seara, in prezenta regizoarei si a protagonistei.E vorba de filmul "Blue Moon" (Crai Nou), in regia Alinei Grigore, care vine la proiectia de la Cluj alaturi de protagonista Ioana Chitu. Proiectia e programata maine seara la ora 20. "Crai Nou spune povestea emanciparii Irinei, o tanara ce se zbate pentru a evada dintr-un mediu familial opresiv si tensionat pentru a urma o ... citeste toata stirea