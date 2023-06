Un film romanesc, continuarea celui mai bine vandut film romanesc la vremea sa, are premiera mondiala la Cluj, la festivalul de film Transilvania, in prezenta protagonistilor si a regizorului.E vorba de filmul "Inca doua lozuri", continuarea productiei "Doua lozuri" din 2016, prezentata de asemenea la TIFF la vremea sa. Filmul e regizat de Paul Negoescu iar in distributie se afla Dragos Bucur, Dorian Boguta si Alexandru Papadopol in rolurile principale.Dragos Bucur, Dorian Boguta si ... citeste toata stirea