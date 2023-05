Un film romanesc despre Revolutia din 1989 vazuta din Sibiu are premiera la Cluj, la festivalul de film Transilvania, care incepe peste cateva zile. "Cel mai greu proiect la care am lucrat", spune despre film regizorul acestuia, Tudor Giurgiu, care e si directorul festivalului.Proiectia, in premiera mondiala, a peliculei "Libertate - filmul" e programata vineri 16 iunie, in piata Unirii din centrul Clujului. Filmul va fi proiectat in locul documentarului "Nasty" despre Ilie Nastase, regizat ... citeste toata stirea