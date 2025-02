Un film romanesc in competitia celor sapte festivaluri de film din Europa care prezinta, fiecare, cate o productie din tara respectiva in toate cele sapte festivaluri, toate proiectate la TIFF in Cluj

Un film romanesc in competitia celor sapte festivaluri de film din Europa care prezinta, fiecare, cate o productie din tara respectiva, la TIFF in Cluj.Filmul care reprezinta Romania, "Interior Zero", este al doilea lungmetraj al lui Eugen Jebeleanu, dupa debutul sau multi-premiat, "Camp de maci" - un film inspirat din fapte reale, care a castigat Premiul pentru cea mai buna regie si Premiul publicului la editia din 2021 a festivalului de film Transilvania de la Cluj. "Interior Zero" este ... citește toată știrea