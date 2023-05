Un film romanesc suprarealist are avanpremiera la Cluj, la editia din acest an a festivalului de film Transilvania.Drama suprarealista "Mammalia", regizata de Sebastian Mihailescu, va avea premiera pe marile ecrane din Romania in 22 septembrie, dar are o avanpremiera nationala in Cluj-Napoca, in cadrul festivalului de film Transilvania, organizat la Cluj intre 9 si 18 iunie si ajuns la a 22-a editie.Lungmetrajul a avut premiera mondiala, la inceputul anului, in cadrul Festivalului ... citeste toata stirea