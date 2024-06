Un fiu a fost arestat in Cluj dupa ce si-a agresat mama. Femeia de 80 de ani a ajuns la spital

Un clujean in varsta 56 de ani din Huedin a fost retinut de politisti dupa ce si-a batut mama. Femeia se afla in locuinta sa din orasul Huedin, fiul acesteia ar fi devenit violent in contextul unor discutii contradictorii, agresand-o cu un cutit si provocandu-i o rana la nivelul coapsei stangi."La data de 21 iunie a.c. politistii din cadrul Politiei Orasului Huedin - Sectia 8 Politie Rurala Huedin au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 56 de ani, din Huedin, ... citește toată știrea