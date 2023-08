O noua dezbatere s-a nascut in Floresti, dupa ce un locatar este nemultumit ca sunt prea multi copaci si este invadat de melci si soparle.Comuna era in vizorul tuturor tocmai pentru lipsa spatiilor verzi, dar de la schimbarea administratiei lucrurile au inceput sa se modifice. Sunt deja blocuri noi cu mai multa verdeata si locuri de joaca, dar au aparut si altfel de probleme.Florestiul se schimba la fata, an de an! Mamica din Floresti: "Noile imobile arata tot mai bine, deci se poate, daca ... citeste toata stirea