Un fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor face inventarul proiectelor de infrastructura mare din Cluj, concluzioneaza ca bat pasul pe loc."Nimic nou pe frontul clujean: proiectele de infrastructura se misca pe loc si deloc", spune fostul secretar de stat in Ministerul Transporturilor in timpul mandatului lui Catalin Drula, Horatiu Cosma, din partea USR. "Au trecut aproape doua luni de la anularea licitatiei pentru centura metropolitana Cluj. Inca nu a fost reluata licitatia, iar ... citeste toata stirea