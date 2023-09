ANI spune ca "a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 1.157.736 Lei intre averea dobandita si veniturile realizate impreuna cu familia de catre Ionita Alexandru Catalin, fost Director General al Directiei Generale Anticoruptie - Ministerul Afacerilor Interne, in perioada exercitarii functiei publice".Ca urmare, Agentia de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, "in vederea inceperii actiunii de control cu privire la ... citeste toata stirea