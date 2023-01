Un fost voluntar SMURD Cluj, acum student la Medicina, a salvat viata unor oameni implicati intr-un accident - FOTO

Cosmin se intorcea aseara de la Sibiu, acolo unde si-a petrecut Revelionul alaturi de cativa prieteni. In Turda a vazut mai multi oameni adunati in jurul unui tanar, cazut pe strada. I-a spus tatalui sau, care conducea masina, sa opreasca imediat.Acesta are tot timpul in masina parintilor un rucsac cu o trusa de prim-ajutor, fiind deja o cerinta a profesiei de salvator. Si-a luat cele necesare si s-a indreptat spre victima. Dupa ce a facut o evaluare rapida, i-a acordat barbatului inconstient ... citeste toata stirea