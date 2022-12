Un garaj din Floresti a luat foc, cel mai probabil din cauza unui flex, in aceasta dupa-masa.Pompierii din Floresti au fost solicitati in cursul zilei de astazi pentru a stinge un incendiu incipient, izbucnit in garajul unei case. La fata locului au intervenit o autospeciala de stins incendii si un echipaj SMURD, dar pana la sosirea echipajelor operative proprietarii au actionat cu resursele proprii sa stinga flacarile. Au ars doua aparate electrocasnice, materiale textile si recipiente de ... citeste toata stirea