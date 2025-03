Un gest frumos din partea comunitatii maghiare din Cluj: In loc sa cumpere coroane, oamenii sunt rugati sa doneze banii unei cauze nobile

Comunitatea maghiara din Cluj-Napoca a decis ca in acest an, cu ocazia zilei de 15 martie, sa ajute o familie lovita de tragedie. Reprezentantii acesteia indruma oamenii sa nu cumpere coroane, iar acei bani sa ii doneze pentru un cauza nobila.Casa unei familii a fost cuprinsa de un incendiu, astfel incat acoperisul a fost distrus.Olah Emese, viceprimar Cluj-Napoca, a chemat oamenii sa participe la acest demers: "Va rugam sa oferiti donatiile in loc de coroane familiei Kis, a carei casa a ... citește toată știrea