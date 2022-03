Un golan din Gherla a ajuns in arest preventiv dupa ce a talharit mai multi tineri in Cluj-Napoca, le-a furat telefoanele mobile si banii.E vorba de un tanar de 19 ani din Gherla, banuit de talharie si talharie calificata, care in 1 martie in zona pietei Mihai Viteazu din Cluj-Napoca ar fi refuzat sa restituie un telefon mobil unui tanar de 15, amenintandu-l cu acte de violenta. Ulterior pe strada Ion Popescu Voitesti cel in cauza cauza ar mai fi sustras un telefon mobil si o suma de bani de ... citeste toata stirea