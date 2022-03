Un grup de 12 adolescenti selectati invata sa faca film, la editia din acest an a festivalului de profil de la Cluj, cel mai mare din Romania.Organizatorii Festivalului de Film Transilvania din Cluj, ajuns la a 21-a editie si care in acest an are loc intre 17 si 26 iunie, anunta azi ca adolescentii pasionati de film, fotografie si editare video pot participa la un atelier de creatie care le ofera sansa de a explora lumea filmului, sub indrumarea expertilor din industrie. Pana pe 30 aprilie, ... citeste toata stirea