Un grup de liceeni clujeni participa la un proiect Erasmus pe tema "Energie Verde". Li s-a alaturat si un grup de colegi din Franta

Colegiul Tehnic Energetic din Cluj-Napoca si Liceul Pablo Neruda din Saint Martin d'Heres, Franta, isi unesc fortele in cadrul unui proiect Erasmus, pentru a promova si valorifica energia regenerabila in randul tinerilor.In perioada 23-25 februarie, intalnirile care au tot fost amanate din cauza restrictiilor pandemice au avut loc pana la urma, la Cluj, dupa ce profesorul de inginerie electrica din Franta, Mustapha Nour, a reusit sa ajunga in Romania pentru a coordona proiectul."Este a ... citeste toata stirea