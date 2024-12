Un hacker din Cluj a primit 20 de ani de inchisoare! Cum a reusit sa obtina zeci de milioane de dolari din atacuri cibernetice

Un clujean a fost condamnat 20 de ani de inchisoare in SUA pentru implicarea sa in atacuri cibernetice.Daniel Christian Hulea a pledat vinovat pentru conspiratie la frauda informatica si frauda prin telefon, el fiind extradat in Statele Unite ale Americii dupa ce a fost arestat de politistii clujeni, la cererea autoritatilor din SUA, in iulie 2023.Initial, romanul cercetat in acest dosar de frauda informatica a negat acuzatiile, explicand ca nu a fost niciodata in Statele Unite ale Americii. ... citește toată știrea