Un hacker din Cluj care vindea date de pe carduri bancare, obtinand ilicit sute de mii de euro, a scapat de raspunderea penala dupa ce fapta s-a prescris; sotia sa, care il ajuta in spalarea banilor, a scapat de asemenea de pedeapsa. Este unul dintre cei mai cunoscuti hackeri din Romania, cunoscut pentru ca ar fi spart site-ul Presedintiei.Inculpatul a scapat de raspunderea penaladeoarece faptele dateaza inca din 2010, pana in 2014, iar instanta Tribunalului Cluj s-a pronuntat doar in urma cu ... citeste toata stirea