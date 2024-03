Un horror japonez vechi de un secol, din vremea filmelor mute, e proiectat la cel mai mare festival de film din Romania, TIFF de la Cluj, in cine-concert in Manastur, in interpretarea live a cunoscutei Irina-Margareta Nistor

Un horror japonez vechi de un secol, din vremea filmelor mute, e proiectat la cel mai mare festival de film din Romania, TIFF de la Cluj, in cine-concert, in interpretarea live a cunoscutei Irina-Margareta Nistor.E vorba de horror-ul "A Page of Madness / O fila de nebunie", in regia japonezului Teinosuke Kinugasa, film difuzat in 1926, adica in urma cu aproape un secol. Filmul va fi proiectat in interpretarea live a Irinei-Margareta Nistor si a formatiei CelloFun. "A Page of Madness" este un ... citește toată știrea