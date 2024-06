Un hot care a escaladat noaptea geamul unei biserici si a spart cu o surubelnita cutia milei, de unde a furat o mie de lei, a fost trimis in judecata la Cluj - la cinci ani de la comiterea faptei.In rechizitoriu s-a retinut ca inculpatul a condus o masina pe drumurile publice desi nu avea permis in 5 aprilie 2019 in jurul miezului noptii iar dupa aproximativ un sfert de ora inculpatul a patruns prin escaladare in incinta Bisericii Ortodoxe "Sfanta Treime", a deschis cu o surubelnita cutia ... citește toată știrea