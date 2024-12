Un hot care fura din casele clujenilor a fost prins de politisti. Ce au constatat politistii cand l-au retinut

Barbat de 47 de ani retinut pentru furt calificat in forma continuataPolitistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au dispus, la data de 4 decembrie, retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 47 de ani, suspectat de comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata, constand in trei acte materiale.Potrivit anchetei, in perioada 20 - 30 noiembrie, barbatul, originar din judetul Alba, ar fi patruns prin efractie in trei imobile situate in comuna Rasca, judetul Cluj. Activitatile sale ... citește toată știrea