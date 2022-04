Un huligan rutier a batut un sofer si l-a lovit cu masina. Procurorii nu l-au arestat pentru ca sunt sarbatori

Un sofer agresiv a fost plasat sub control judiciar de procurori si lasat in libertate dupa ce a batut un barbat in Dej.La data de 22 aprilie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Mica, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de lovire sau alte violente, distrugere si parasirea locului accidentului.Cercetarile au fost demarate in cursul aceleasi zile, cand, prin intermediul unui apel ... citeste toata stirea