Un imobil aflat in centrul istoric al orasului Cluj-Napoca, aproape de zidul fostei cetati de pe strada Potaissa, e abandonat de un sfert de secol; pana de curand se afla in patrimoniul Primariei, care l-a lasat sa se degradeze decenii intregi, pana i s-a prabusit tavanul, cu tot cu acoperis.E vorba de un imobil care se afla pe strada Potaissa dar in acte figureaza pe strada I. M. Klein la numarul 23, aproape de una dintre terasele populare din centrul istoric al orasului. In ultima vreme din ... citeste toata stirea