Un barbat in varsta de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut, dupa ce a fost prins in timp ce ar fi efectuat operatiuni de comercializare de substante psihoactive, fiind descoperite asupra sa 10 pastile ecstasy si 5 grame cristal (3CMC).Operatiunea s-a desfasurat in data de 5 august, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu D.I.I.C.O.T. - Biroul Tehnic, cu sprijinul politistilor Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, au derulat ... citeste toata stirea