Un incendiu a cuprins casa si sura cu animale a unor clujeni. Intervine ISU Cluj FOTO

Casa unui clujean a luat foc dupa ce mai intai s-a aprins sura in care tinea animale si unde paiele cu care le hranea au fost un mediu rapid de propagare a flacarilor.De la sura, focul s-a extins la doua camere din casa clujeanului. Din fericire nu au fost victime, nici macar printre animalele din sura, care au fost evacuate. O femeie a suferit un atac de panica in urma evenimentului.Casa afectata este in comuna Poieni, localitatea Hodisu."Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin ... citește toată știrea