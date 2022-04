Pompierii clujeni au intervenit in aceasta noapte pentru stingerea unui incendiu, care a cuprins o anexa gospodareasca situata in localitatea Catcau, judetul Cluj. Din fericire, incendiul nu s-a extins si nu au fost inregistrate victime."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit in aceasta noapte pentru stingerea flacarilor care au cuprins o anexa gospodareasca situata in ... citeste toata stirea