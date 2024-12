Un incendiu pornit de la o tigara era sa se transforme in tragedie in seara asta la Cluj! Pompierii s-au luptat cat au putut ca focul sa nu se extinda

Incendiu la o anexa gospodareasca in comuna Rasca, localitatea Marcesti, judetul ClujPompierii Detasamentului Huedin au intervenit in aceasta seara pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Marcesti, comuna Rasca. Apelul la 112 a fost inregistrat in jurul orei 17:45, iar doua autospeciale cu apa si spuma s-au deplasat rapid la fata locului.Detalii despre interventieLa sosire, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafata de aproximativ 40 de ... citește toată știrea