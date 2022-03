Un inger de fetita din Cluj-Napoca are nevoie de sange. Diagnosticul pus de medici este crunt

O fetita din Cluj, "un sufletel pur si vesel", are nevoie de sange de urgenta, dupa ce a fost diagnosticata cu o boala crunta."Dupa indelungi cercetari si analize avem in sfarsit un diagnostic: leucemie acuta mieloblastica.Da, ati citit bine.Avand in vedere ca vom avea nevoie de multe transfuzii de sange si fiind intr-o perioada cu mare necesar de sange oricum (la Centrul Regional de transfuzie Cluj str Nicolae Balcescu nr. 18 se fac recoltarile) mergeti sa donati sange indiferent ce grupa ... citeste toata stirea