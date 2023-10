Un inspector de la Garda de Mediu din Cluj a fost trimis in judecata de catre procurorii anticoruptie, e acuzat de abuz in serviciu.Astfel, DNA a anuntat azi ca l-a trimis in judecata pe Sabin Valeriu Pocol, la data faptelor comisar in cadrul Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Cluj, in sarcina caruia s-a retinut comiterea a doua infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. In rechizitoriul intocmit, ... citeste toata stirea