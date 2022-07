Un inspector fiscal din Oradea a fost trimis in judecata la Cluj pentru ca ar fi cerut mita 15.000 de euro.Dosarul e instrumentat de procurorii anticoruptie de la DNA, Serviciul Teritorial Cluj, si a fost trimis spre judecare la Tribunalul Cluj (foto). Inspectorul, Catalin Sabau, inspector la Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) Oradea, a fost arestat preventiv la sfarsitul lunii mai, dupa ce inspectorii DNA au aratat ca in 1 aprilie in urma efectuarii unui control la o PFA ... citeste toata stirea