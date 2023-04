Un instructor de tenis de camp, traficant de droguri in Manastur, a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare cu executare. In locuinta sa au fost gasite kilograme de droguri.Curtea de Apel Cluj i-a majorat acestuia pedeapsa data de instanta inferioara, admitand apelul procurorilor, de la trei ani la patru ani de inchisoare in regim de detentie. Inculpatul are 30 de ani, e necasatorit, a absolvit zece clase, e recidivist si nu are loc de munca. Acesta a fost condamnat de Tribunalul ... citeste toata stirea