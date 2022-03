Un investitor clujean a cumparat o scara intreaga de bloc, din faza de proiect, cu banii jos: un milion de euro

Razvan Cuc, clujeanul care conduce franciza imobiliara ReMax in Romania, a sustinut ca un investitor a cumparat o scara intreaga de bloc din Cluj-Napoca, in conditiile in care apartamentele nici nu existau, iar astfel de situatii nu sunt atat de rare. Pretul: 1 milion de euro. S-a intamplat pe cea mai scumpa piata imobiliara din tara, Cluj-Napoca, unde pretul pe metrul patrat de constructie depaseste nivelul din orice alt oras din Romania, inclusiv din Capitala.Razvan Cuc, care conduce ... citeste toata stirea