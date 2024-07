Un IT-ist din Cluj a facut o aplicatie care iti arata LIVE unde e autobuzul tau! "Unde mi-i busul?", e complet gratuita si asteapta sa o testati

Aplicatia Busify, dezvoltata de catre un IT-ist in Cluj, iti arata in timp real autobuzul CTP pe care il astepti. Pe langa caracteristicile avantajoase, aceasta este publica, gratuita si fara reclame.Harta live, orare, destinatii si initiativa gandita de programator denumita ,,Unde mi-i busu" sunt cateva dintre optiunile pe care le pune la dispozitie aplicatia, care este foarte folositoare in cautarea si asteptarea mijloacelor de transport.Aceasta este momentan functionala doar ca si ... citește toată știrea