Un jandarm clujean aflat in timpul liber a reusit sa prinda un curier Glovo, care a furat produse din mai multe magazine, de la pasta de dinti la deodorante si alte lucruri.Eduard Garba era in timpul liber si a intrat pentru cumparaturi la un magazin Carrefour Express, din Floresti, de langa hotelul West City. In timp ce se uita la produse, acesta a vazut un barbat care indesa in geaca multe cutii de pasta de dinti Sensodyne si se pregatea sa dispara."Era un cetatean care lucreaza la Glovo ... citeste toata stirea