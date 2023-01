Un jandarm din Cluj a fost condamnat la un an de inchisoare, cu amanare, pentru ultraj, dupa ce a amenintat un echipaj de politie din Alba care ii retinuse permisul pentru o depasire interzisa. S-a urcat pe capota masinii si l-a amenintat pe agent ca "il

Un jandarm din Cluj a fost condamnat la un an de inchisoare, cu amanare, pentru ultraj, dupa ce a amenintat un echipaj de politie din Alba care ii retinuse permisul pentru o depasire interzisa.In rechizitoriul prin care jandarmul clujean a fost trimis in judecata se arata ca in 15 august 2021, in jurul orei 7 dimineata, pe strada Clujului din Teius, inculpatul l-a amenintat explicit si repetat pe agentul de politie rutiera care il oprise, l-a bruscat in mai multe randuri in timp ce acesta ... citeste toata stirea