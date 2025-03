Un jurnalist demasca adevarul! Votantii lui Georgescu si Simion, "bestii naturale" sub masca de "bieti" romani

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat ultimele declaratii ale lui George Simion, care a indemnat la jupuirea in piata publica a celor care au comis lovitura de stat, facand referire la respingerea candidaturii lui Calin Georgescu pentru alegerile prezidentiale."Indemnul mobilizator al lui G. Simion: "Cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiti in piata publica" nu e vreo metafora, cum s-a coimanit s-o coteasca vataful Aur a doua zi, nu e doar o instigare la crima si nu doar o ... citește toată știrea