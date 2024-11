Un liceu de renume din centrul Clujului a decis sa renunte la ciclul primar din lipsa de spatii/Parintii si invatatoarele i-au cerut lui Emil Boc o solutie/ Primarul i-a trimis la scolile de cartier

Din lipsa de spatii, print-o decizie a Consiliului Profesoral de la finalul lunii octombrie, Colegiul National "Gh. Sincai" din Cluj a decis sa renunte la ciclul primar, incepand din noul an scolar. Invatatoare din cadrul liceului dar si parinti au venit in fata noului Consiliu Local sa protesteze si sa ceara o solutie, mai ales ca decizia a fost luata deoarece scoala nu are spatii suficiente. In prima faza, primarul Emil Boc le-a cerut sa renunte la argumentele sentimentale deoarece nu ... citește toată știrea